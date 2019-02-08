Провал амнистии капитала. В Россию возвращаются только «мутные деньги»

Эксперт по макроэкономике во время пресс-конференции НСН рассказал о рисках для бизнеса в России и за рубежом.



В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Новая финансовая стратегия России: Какое место достанется бизнесу в экономике страны?»

6 февраля 2019 года президент России Владимир Путин озвучил идею о продлении еще на один год амнистии капиталов для некоторых бизнесменов. Речь идёт о предпринимателях, которые хотят перерегистрировать свой бизнес в специальных административных районах, которые создаются в Калининграде и Владивостоке.

Экономист Сергей Хестанов рассказал НСН, почему амнистия капитала, которая проводится в России уже третий раз, не дает ожидаемого эффекта.

«Пресловутая священность частной собственности у нас часто нарушается. Причины, по которым российский бизнес оказался за рубежом, не устранены. Амнистию объявляют уже в 3-й раз, это доказывает, что положительного эффекта она не дает. А большая часть людей, которые возвращаются, это те люди, у которых есть некоторые опасения, относительно действий зарубежных правоохранительных органов. В последние годы заметно усилен контроль, строже требуют предоставить историю происхождения средств, а для определенных людей это проблема. Для таких людей возвращение в Россию смотрится как меньший риск, чем остаться там. И так как процент таких людей не велик, большого успеха эта амнистия не имеет», - заявил НСН Хестанов.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН финансовый омбудсмен Павел Медведев рассказал, что является проблемой для бизнеса в России. По его мнению, некоторые бизнесмены возвращаются не из-за того, что на родине стало лучше, а из-за того, что за рубежом стало сложнее.