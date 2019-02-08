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Экономист рассказал о недоверии бизнеса к государству

8 Февраля 2019 в 15:47
Экономист рассказал о недоверии бизнеса к государству

Эксперт по макроэкономике во время пресс-конференции НСН рассказал об опасениях бизнеса насчет прессинга со стороны властей.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Новая финансовая стратегия России: Какое место достанется бизнесу в экономике страны?»

6 февраля 2019 года президент России Владимир Путин озвучил идею о продлении еще на один год амнистии капиталов для некоторых бизнесменов.

Экономист Сергей Хестанов заявил о том, что простые люди не почувствуют положительные результаты амнистии капитала.

«Отток капитала из страны не прекращается. Бизнес не уверен, что власть в очередной раз не примет какие-то меры конфискационного характера. Кстати, рост НДС, который произошел на фоне рекордно профицитного бюджета, рекордно растущих международных резервов, большого оптимизма не внушает. У нас свыше 70% экономики прямо или косвенно являются государственной. Так что какого-то существенного влияния все эти инициативы на жизнь простых людей не окажут. Вероятность их реализаций тоже не очень велика в силу различных ранее озвученных трудностей. Но даже если фантазировать, что все будет прекрасно, влияние на жизнь простых людей будет очень небольшим», - отметил эксперт.

Ранее экономист заявил о провале амнистии капитала. Проводимая уже в третий раз, она не дает ожидаемого эффекта, по его словам, в Россию возвращаются только «мутные деньги». В последние годы за рубежом заметно усилен контроль, строже требуют предоставить историю происхождения средств, а для определенных людей это проблема.

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