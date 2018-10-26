Пятница
26 октября
USD 65.75
EUR 74.99
Горячие новости

Экономика США в третьем квартале выросла на 3,5%

26 Октября 2018 в 23:19
Экономика США в третьем квартале выросла на 3,5%

Министерство торговли США обнародовало данные начальной оценки роста ВВП в III квартале 2018 года. Согласно им, рост ВВП составил 3,5% в годовом исчислении, что ниже чем 4,2% во втором квартале, но выше средних ожиданий рынка в размере 3,4%, передает «Синьхуа».

Аналитики отмечают, что решение США о введении дополнительных таможенных пошлин вынудили бизнес резко увеличить ввоз товаров в третьем квартале. Импорт в вырос на 9,1%, в то же время экспорт снизился на 3,5%, что в целом привело к замедлению роста экономики в этом квартале.

Как ранее сообщала НСН, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин допустил, что рост ВВП РФ в 2018 году может оказаться ниже официального прогноза в 1,8% и оказаться в интервале от 1,5% до 2%. Валовой внутренний продукт России — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории России для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.