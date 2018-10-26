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Рост ВВП в 2018 году может оказаться ниже прогноза

26 Октября 2018 в 20:29
Рост ВВП в 2018 году может оказаться ниже прогноза

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин допустил, что рост ВВП РФ в 2018 году может оказаться ниже официального прогноза в 1,8% и оказаться в интервале от 1,5% до 2%, передает «Интерфакс».

По результатам опубликованного аналитического доклада МВФ о перспективах мировой экономики, ВВП России в 2019 году увеличится на 1,8%, набрав 0,3 процентных пункта. В свою очередь прогноз роста российской экономики в 2018 году остался на прежнем уровне и составил 1,7%. Согласно докладу полученные результаты исходят и повышения стоимости нефти, а также роста внутреннего спроса. 

В беседе с НСН экономист Владислав Жуковский не разделил позитивного прогноза МВФ. По его словам, для России рост в 1,7% находится на уровне погрешности.

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