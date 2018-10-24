Екатеринбургский школьник получил двойку, потому что не посмотрел «Движение вверх»

Школьнику из Екатеринбурга поставили двойку по физкультуре из-за того, что он не посмотрел фильм «Движение вверх». Об этом 24 октября сообщил отец одноклассника мальчика Роман Исхаков на своей странице в Facebook.

По его словам, просмотр фильма был домашним заданием по предмету. Однако у школьника не было возможности сделать это.

«У мальчика нет мамы, живут бедно, компьютера нет. Мальчик необщительный, сходить в гости на фильм не к кому. Цитата слов учителя: “Ну надо было найти выход”», - сообщил Исхаков.

В свою очередь, директор школы Марина Власова заявила, что в ситуации разобрались и двойку уже отменили, сообщает Ura.ru .

Ранее кинокритик Виктор Матизен в эфире НСН предложил снять фильм про запрещённый в профессиональном спорте мельдоний после успеха отечественных фильмов о спорте «Лёд» и «Движение вверх».