Кинокритик: После «Льда» и «Движения вверх» нужно снять фильм про мельдоний

ФОТО: Кадр из фильма «Лёд»

Виктор Матизен рассказал НСН, почему отечественный кинематограф так усиленно эксплуатирует спортивную тематику в последнее время.

Спортивная мелодрама «Лёд» собрала более миллиарда рублей в прокате с момента выхода на экраны. Как сообщает портал kinobusiness.com, за прошедший уик-энд фильм заработал 446 миллионов рублей. Отмечается, что кинолента вышла в прокат 14 февраля.

Даже преодоление миллиардного рубежа не даёт гарантий, что работа режиссёра Олега Трофима сможет побить рекорд, поставленный ранее другой картиной на спортивную тематику — «Движением вверх», заявил в эфире НСН кинокритик Виктор Матизен. Напомним, фильм о легендарном баскетбольном матче между США и СССР собрал в прокате более трёх миллиардов рублей.

«Мне кажется, что “Лёд” не догонит “Движение вверх”. Дело в том, что от недели к неделе сборы падают, как правило, в геометрической прогрессии. И поэтому в следующие выходные он может собрать 200 миллионов, и потихоньку сборы сойдут на нет. Но всё равно это хороший результат», — заметил Матизен.

Неудивительно, что в отечественном кинематографе стала столь популярной тема спорта, отметил критик. Ведь режиссёрам ничего не остаётся, как подавать зрителю то, что он принимает с интересом. В свою очередь Виктор Матизен рассказал, какой может быть следующая драма со спортивным уклоном.

«Относительно темы спорта в кино: поскольку радоваться нам больше нечему, то наши кинематографисты решают радовать народ победами в спорте. Поскольку реально дела обстоят достаточно скверно, я бы, конечно предпочёл видеть не фильм “Лёд” и не “Движение вверх”, а картину про мельдоний. По-моему, она бы пользовалась не меньшим успехом, чем вся эта спортивная шумиха. Меня эти киноленты глубоко не интересуют, я их смотрю по роду деятельности, что называется. Но, народу нравится — пусть глядит, пусть "хавает"», — заключил Матизен.

Некоторые эксперты отмечают, что «Лёд» во многом демонстрирует заимствование отечественным режиссёром голливудских традиций. В фильме много спецэффектов, которые уже плотно вошли в российскую киноиндустрию, а также элементов мюзикла — в мелодраме герои поют, их вокальные партии встроены в сюжет. Кинокритик не увидел в этом ничего дурного, отметив, что на собственных традициях Россия в кинематографе далеко не уедет.

«Что касается заимствований традиций у Голливуда, да, разумеется, это так. Ничего плохого в этом нет, поскольку американцы первыми освоили эту технологию изготовления массовых фильмов, блокбастеров. Вкладываем хорошие деньги — получаем хороший результат. Всё правильно, надо заимствовать, без этого никакого развития отечественного кино не будет. На свои силы нам полагаться нечего, нужно брать лучшее, что есть в мире», — подтвердил кинокритик.

Картина повествует историю юной фигуристки Надежды Лапшиной, которая не только упорным трудом завоевала себе место на льду, попав в группу к знаменитому тренеру, но и смогла вернуться к спортивной карьере после серьёзной травмы. В фильме сыграли Аглая Тарасова, Александр Петров, Ксения Раппопорт, Мария Аронова, Павел Майков, Ксения Лаврова-Глинка и другие.