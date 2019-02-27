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Екатерина Гордон: Живой багаж не должен летать без владельца

27 Февраля 2019 в 15:24
Екатерина Гордон: Живой багаж не должен летать без владельца

В ходе пресс-конференции НСН обсуждается пропажа собак, которые летели рейсом «Аэрофлота».

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Аэрофлот спустил всех собак на Нью-Йорк».

27 февраля против ПАО «Аэрофлот» подан иск с требованием вернуть двух собак, сданных в багаж рейса Москва – Нью-Йорк, которые были утеряны.

Юрист, правозащитница Екатерина Гордон потребовала возвращения собак.

«Все юристы боятся связываться с Аэрофлотом. Мы не боимся. Тали перевозила двух дорогих собак породы «гордон-сеттер». У нее не получилось вылететь своим рейсом, а собаки были отправлены. Она поменяла билет, ей сказали, что собаки не загружены в самолет, оказалось, что собаки улетели накануне. Багаж не может летать без владельца. Авиакомпания обязана снять груз, тем более живой. Мы требуем возврата собак», - рассказала она.

Уточняется, что в иске с требованием вернуть двух собак предлагается компенсировать их стоимость в размере 7000 евро и морального вреда на 2 миллиона рублей в связи с их утратой.

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