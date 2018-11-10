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Ефремов получил «тортом в лицо» в честь 55-летия

10 Ноября 2018 в 18:02
Ефремов получил «тортом в лицо» в честь 55-летия

Актера Михаила Ефремова коллеги поздравили с днем рождения необычной акцией. В четь 55-летия актер получил тортом в лицо прямо во время спектакля «Чапаев и Пустота». Об этом сообщил PR-менеджер проекта Константин Филиппов.

Отмечается, что спектакль проходил на сцене в канун юбилея актера. Ефремов играл главврача психбольницы и легендарного комдива Чапаева.

«Во время спектакля в самый неожиданный для актера момент актер Павел Сборщиков, играющий в спектакле роль Сердюка, незаметно вынес прямо на сцену праздничный торт и запустил его имениннику в лицо», — сказал Филиппов.

Видео этой сцены, снятое зрителями, было выложено в Instagram. Как слышно на кадрах, зал поддержал шутку аплодисментами и поздравлениями.


Ранее Ефремов оказался в центре скандала из-за интервью на одной из украинских радиостанций. В Госдуме предложили лишить актера звания «Заслуженный артист». За коллегу по цеху вступился Михаил Пореченков. В эфире НСН актер подчеркнул, что звание Ефремову дали за актерский талант, а не за политические высказывания.

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