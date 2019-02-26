«Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» проходит в России третий раз

В России сегодня проходит «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями». Эта акция, которая проводится уже третий раз, призвана дать почувствовать семьям, с какими сложностями столкнутся школьники, сдавая Единый госэкзамен.

Как пишет РИА ФАН, в Москве в акции принимают участие руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, Народный артист России Игорь Бутман, актер театра и кино, заслуженный артист России Владимир Зайцев.

Причем знаменитые родители не только непосредственно отвечали на вопросы ЕГЭ. Но также прошли все необходимые проверки. Они прошли через рамки металлодетектора, а также, как пишет РИА ФАН, сдали телефоны, обложки на паспорт и банковские карты.

Этот пункт, к слову, вызвал наибольшее недоумение у родителей.

Напомним, акцию «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» проводят третий раз по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.