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«Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» проходит в России третий раз

26 Февраля 2019 в 18:19
«Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» проходит в России третий раз
В России сегодня проходит «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями». Эта акция, которая проводится уже третий раз, призвана дать почувствовать семьям, с какими сложностями столкнутся школьники, сдавая Единый госэкзамен.

Как пишет РИА ФАН, в Москве в акции принимают участие руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, Народный артист России Игорь Бутман, актер театра и кино, заслуженный артист России Владимир Зайцев.

Причем знаменитые родители не только непосредственно отвечали на вопросы ЕГЭ. Но также прошли все необходимые проверки. Они прошли через рамки металлодетектора, а также, как пишет РИА ФАН, сдали телефоны, обложки на паспорт и банковские карты.

Этот пункт, к слову, вызвал наибольшее недоумение у родителей.

Напомним, акцию «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» проводят третий раз по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Ранее в эфире НСН исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина связала появление в школе в Жулебино ученика с ножом с плохо написанным сочинением для допуска к ЕГЭ.

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