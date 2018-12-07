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«Единая Россия» апгрейдит дискуссионные платформы

7 Декабря 2018 в 14:48
«Единая Россия» апгрейдит дискуссионные платформы

Работа дискуссионных платформ «Единой России» будет приведена в соответствие с основополагающими ценностями. Об этом объявлено на съезде партии, где в первый день открыты три дискуссионные площадки – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство». Их участники подводят итоги региональных предсъездовских дискуссий.

Отныне платформы для обсуждения будут отвечать трём базисным темам: благополучие человека, лидерство и развитие, единство и суверенитет, сообщил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. При этом он подчеркнул, что в целом дискуссии будут идти по гораздо более широкому спектру направлений, что даст партии возможность эффективнее обсуждать самые болевые и острые вопросы.

Как отмечает  «Русская планета», «Единая Россия» также сформулировала свод этических норм для членов партии. Им отныне, в частности, будет запрещено публично употреблять оскорбления. Вести себя партийцам рекомендовано скромно и сдержанно.

Кроме того, «Единая Россия» объявила о запуске Высшей партийной школы, сообщает «ФедералПресс». Партийцам и работникам исполкомов будет предложено пройти обучение по четырем модулям: «Политический лидер», «Партийный организатор», «Политический менеджер». Также предусмотрено направление по повышению квалификации сотрудников партийного аппарата. 

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН ранее отметил, что «Единую Россию» пока рано сбрасывать со счетов. 


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