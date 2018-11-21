Дзюба стал лучшим футболистом сборной России в Лиге наций

Болельщики российской команды выбрали лучшего игрока команды по итогам группового этапа Лиги наций. Им стал нападающий и капитан команды Артём Дзюба, сообщает "Матч ТВ".

Решающее голосование проходило во время заключительного матча сборной России в Лиге наций (0:2) против Швеции. Дзюба набрал максимальное количество голосов – 739 тысяч.

Ранее советский и российский футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков в эфире НСН объяснил проигрыш сборной РФ шведской сборной корректировками состава сборной.

«Проиграли по делу. Это то поражение, когда можно говорить, что шведы оказались на данный момент сильнее. У нас многие игроки травмированные, пришлось быстро вносить корректировки в состав, многие играли не на своей позиции, поэтому здесь всё по делу: шведы имели преимущество. Мы не могли ничего противопоставить. Попытки были у Дзюбы, Ионова, но это всего лишь отдельные эпизоды», - считает тренер.