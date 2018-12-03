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Джим Керри нарисовал карикатуру на Путина и саудовского принца

3 Декабря 2018 в 07:50
Джим Керри нарисовал карикатуру на Путина и саудовского принца

Канадско-американский актер Джим Керри опубликовал свою юмористическую зарисовку на тему встречи российского президента Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана на саммите G20 в Аргентине, сообщает Североамериканское бюро НСН.

На картинке, опубликованной в Twitter, позади Путина и ибн Салмана можно увидеть президента США, сидящего в одиночестве. Российскому лидеру приписаны слова «О-о, кто-то ревнует», на что саудовский принц отвечает «Я вижу, как это мило!».

Напомним, что при встрече на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе глава российского государства и наследный принц Саудовской Аравии обменялись улыбками и довольно теплым рукопожатием.

 

Накануне саммита в Аргентине американский президент отменил запланированные ранее полноформатные переговоры с российском коллегой из-за инцидента в Керченском проливе. Однако главам России и США все же удалось поговорить и поделиться друг с другом позициями по этому вопросу во время встречи «на ногах». При этом два дня находящийся в Буэнос-Айресе Трамп демонстративно пытался «держаться от Путина подальше», а потом «не выдержал». Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН объяснил это «особой химией», которая появилась между Путиным и Трампом после Хельсинки.
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