Джим Керри нарисовал карикатуру на Путина и саудовского принца

Канадско-американский актер Джим Керри опубликовал свою юмористическую зарисовку на тему встречи российского президента Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана на саммите G20 в Аргентине, сообщает Североамериканское бюро НСН.

На картинке, опубликованной в Twitter, позади Путина и ибн Салмана можно увидеть президента США, сидящего в одиночестве. Российскому лидеру приписаны слова «О-о, кто-то ревнует», на что саудовский принц отвечает «Я вижу, как это мило!».

Напомним, что при встрече на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе глава российского государства и наследный принц Саудовской Аравии обменялись улыбками и довольно теплым рукопожатием.

Russian President Putin and Saudi Crown Prince bin Salman embrace and laugh at the G20 in Argentina. pic.twitter.com/DtyNK6RwhI