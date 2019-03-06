Джигурда: Ток-шоу препарируют фейки!

Актёр, шоумен, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН заявил, что полностью согласен с новой культурной доктриной Виталия Милонова:

«Нас же всех обманывают на каждом шагу, лепят фейки. И самое страшное, что у нас нет неприкосновенных, вспомните историю с Джигарханяном. Ток-шоу препарируют слухи и сплетни. А нам всем нужно вернуться к искусству. А сейчас классиков препарируют просто. Нет ток-шоу про их юбилеи или творчество, а есть передачи про их скелеты в шкафу. У меня нет профессиональных претензий к тем, кто их делает, а к самой идее, к продюсерам. Вспомните, что Горькие тоже описывал дно жизни, но выводил его в свет надежды. Что касается моего бесстыдства, то оно тоже было фейковым, потому что мои страницы в социальных сетях взламывались. Меня три года распинали. Я бесплатно по ток-шоу ходил, а потом из программ самое важное вырезали» - отметил Джигурда.

Ранее в информационном агентстве «Национальная Служба Новостей» в рамках пресс-конференции на тему: «Новая культурная доктрина: Конец эпохи ток-шоу?», депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о подробностях предлагаемой им новой культурной доктрины.