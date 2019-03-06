Джигурда раскрыл изнанку популярных ток-шоу

В ходе пресс-конференции НСН шоумен Никита Джигурда рассказал о вранье и фэйках создателей развлекательного контента на телевидении.

В пресс-центре ИА «Национальная служба новостей» проходит пресс-конференция на тему «Новая культурная доктрина: Конец эпохи ток-шоу?». Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обратился в Министерство Культуры с рядом предложений по внедрению новой культурной доктрины. В числе предложений: запрет на показ ток-шоу в дневное время и приравнивание этих передач к взрослому контенту. Также депутат предлагает введение возрастного ограничения для участников ток шоу.

Актёр, шоумен, Народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда согласился с Милоновым, что ток-шоу давно превратились в грязь и с ними надо бороться.

«На 100% согласен с Виталием Милоновым, ибо знаю изнутри, как эти ток-шоу делается. Я против запретов, но он и не требует запрещать. Я поддерживаю саму идею. Искусство – это сверхзадача. На всех этих шоу отсутствует истинная задача искусства, даже если ты препарируешь человеческие отношения вне нравственных рамок, все равно финал должен выводить в надежду, в свет. На идейном уровне проблема. Работают супер-профессионалы, которые при помощи НЛП программирования умеют создавать на площадке атмосферу шоу, все участники подписывают контракты, по которым не имеют право рассказывать, что же было на самом деле. А на самом деле творится беспредел. Двадцатки ток-шоу распространяли клевету и ложь в мой адрес, вбрасывали оскорбительный фэйк. Если не приходишь на эти шоу по приглашению, тебе предлагают все больше денег, осаду осуществляют дома твоего! Приходишь, оправдываешься, в итоге все переворачивают, вырезают, создают совершенно противоположную идею, извиняются, говорят, что у них такой сериал, что им нужны рейтинги», - возмутился он.

Ранее в информационном агентстве «Национальная Служба Новостей» в рамках пресс-конференции на тему: «Новая культурная доктрина: Конец эпохи ток-шоу?», депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о подробностях предлагаемой им новой культурной доктрины.