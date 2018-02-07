Джабаров: США рискуют оказаться в изоляции

Вашингтон встал на очень опасный путь, наращивая давление на Россию. Об этом заявил на пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя публикацию «кремлёвского доклада» в США.

«Постоянно наращивая санкции и, пытаясь втянуть всё новые страны в их поддержку, они заблуждаются. Эти страны не будут идти в их фарватере до конца. Недавно в Москве был премьер-министр Бельгии, который заявил, что Европа не поддержит новые санкции. Об этом говорят многие другие руководители европейских государств, потому что Европа теряет много денег. Поэтому Вашингтон не будет поддержан, более того, ставится вопрос о постепенном снятии санкций. Если американцы будут вести так себя и дальше, то всё больше стран будут от них откалываться в этом плане. Через десятилетия США сами рискуют оказаться в изоляции», - отметил Владимир Джабаров.

Ранее политолог Константин Блохин, эксперт центра исследования проблем безопасности РАН заявил на пресс-конференции НСН о том, что «кремлёвский доклад» заставит сплотиться российскую элиту вокруг президента Путина.

Министерство финансов США на прошлой неделе опубликовало открытую версию так называемого «кремлевского доклада». В список внесены все члены российского правительства, руководство президентской администрации, главы госкорпораций и госбанков, а также крупные предприниматели. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в этой ситуации будет действовать в своих интересах, ответные меры на возможное введение новых санкций последуют своевременно.