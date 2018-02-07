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Политолог: «Кремлёвский доклад» сплотит российскую элиту вокруг Путина

7 Февраля 2018 в 13:03
Политолог: «Кремлёвский доклад» сплотит российскую элиту вокруг Путина

Вашингтон настроен на смену власти в России и хочет реализовать стратегию, аналогичную политики Рональда Рейгана в отношении СССР. Однако публикация «кремлёвского доклада», нацеленная на это, вызовет обратный эффект. Об этом заявил на пресс-конференции НСН эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Сейчас не та ситуация, что была в эпоху Советского Союза. Тогда СССР находился в системном кризисе, не было такого лидера со стратегическим мышлением. Тогда элита была расколота. Этот список вызовет обратную реакцию. Он консолидирует российскую элиту. Большинство людей из списка и так под санкциями. Он завязаны на российскую экономику и её интересы. Они сплотятся, а власть оказывает им поддержку, пытается возместить ущерб», - отметил политолог. 

Министерство финансов США на прошлой неделе опубликовало открытую версию так называемого «кремлевского доклада». В список внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также крупные предприниматели. Всего в списке - 210 человек. Минфин США также направил конгрессу засекреченную версию «кремлевского списка». Белый дом намерен использовать этот доклад для того, чтобы ввести дополнительные санкции в отношении России.

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