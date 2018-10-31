Двух подростков проверяют на причастность к избиениям бомжей в Москве

Следственный комитет проверяет двух подростков, причастных к нападению на бездомного в августе. По мнению следствия, подозреваемые, так же могут иметь отношение и к другим аналогичным нападениям. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Юлию Иванову.

Сообщается, что молодые люди 16 и 17 лет договорились 23 августа убить человека без определенного места жительства. Известно, что подростки познакомились в интернете. Во время нападения они использовали слезоточивый газ, а так же нанесли бездомному не менее пяти ударов ножом. По сообщению следствия мотивом нападения стала ненависть к лицам без определенного места жительства.

Отметим, в соцсетях всплыли новые видеоролики, снятые якобы обвиняемыми в нападении подростками, где запечатлено уже убийство бездомного. Следственный комитет пока по этому эпизоду не высказывался.