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Двух подростков проверяют на причастность к избиениям бомжей в Москве

31 Октября 2018 в 08:40
Двух подростков проверяют на причастность к избиениям бомжей в Москве

Следственный комитет проверяет двух подростков, причастных к нападению на бездомного в августе. По мнению следствия, подозреваемые, так же могут иметь отношение и к другим аналогичным нападениям. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Юлию Иванову.

Сообщается, что молодые люди 16 и 17 лет договорились 23 августа убить человека без определенного места жительства. Известно, что подростки познакомились в интернете. Во время нападения они использовали слезоточивый газ, а так же нанесли бездомному не менее пяти ударов ножом. По сообщению следствия мотивом нападения стала ненависть к лицам без определенного места жительства.

Отметим, в соцсетях всплыли новые видеоролики, снятые якобы обвиняемыми в нападении подростками, где запечатлено уже убийство бездомного. Следственный комитет пока по этому эпизоду не высказывался.

Напомним, ранее депутат Государственной Думы Виталий Милонов на пресс-конференции НСН призвал решать проблемы бездомных в России целенаправленной государственной политикой. По его словам, необходимо создавать специальные коммуны, а также обеспечивать таких людей жильём и работой.
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