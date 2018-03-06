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Дворкович «отфутболил» Мутко

6 Марта 2018 в 17:56
Дворкович «отфутболил» Мутко

В преддверии чемпионата мира по футболу в Оргкомитете «Россия-2018» произошли кадровые перестановки. Виталия Мутко в должности координатора сменит Аркадий Дворкович. Также вице-премьер правительства России Дворкович занял пост председателя Оргкомитета. Газета.ру напоминает, что после ухода Виталия Мутко с этой должности исполнял обязанности Алексей Сорокин, совмещая с постом генерального диретора.

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Сам Виталий Мутко, объявляя о перестановках, отметил, что за них по-прежнему закреплена «организация, подготовка и проведение крупных спортивных мероприятий».

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