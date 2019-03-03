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Движение на 60-м километре МКАД восстановлено

3 Марта 2019 в 12:37
Движение на 60-м километре МКАД восстановлено

Полностью восстановлено движение на 60-м километре МКАД. Оно было нарушено в результате нескольких мелких ДТП, а не одной массовой аварии, как ранее сообщалось, заявили в в пресс-службе столичного ГИБДД агентству РИА Новости.

«Движение на 60-м километре МКАД полностью восстановлено после серии мелких ДТП в 11.20», - заявил представитель ГИБДД Москвы.

Он также уточнил, что в воскресенье на 60-м километре МКАД, на внутренней стороне, произошли три аварии с участием трех машин, две - с участием четырех автомобилей, и одно ДТП с двумя единицами транспорта, в котором есть один пострадавший. В то же время на внешней стороне МКАД произошло два ДТП. В одной аварии столкнулись три машины, в другой – две.

Ранее появилась информация о массовом ДТП на 59-ом километре МКАДа с участием 38 автомобилей, которая была предоставлена РИА Новости представителем экстренных служб Москвы. Однако, ГИБДД ее не подтвердила.

Сегодня в столице объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного снегопада и ветра. Дорожный службы Москвы рекомендуют пользоваться городским транспортом.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала НСН, какая погода ждет жителей московского региона в ближайшие дни.

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