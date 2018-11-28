Два грузовика столкнулись на МКАД

В результате ДТП, произошедшего на 55-м километре МКАД, один человек получил травмы, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Москве деблокировали пострадавшего.

Ранее НСН сообщала, что в России хотят разработать индивидуальную программу технического осмотра для автомобилей.

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН раскритиковал идею и заявил, что она приведёт к подорожанию услуг технического осмотра. При этом, утверждает эксперт, повышению безопасности на дорогах данная мера способствовать не будет.





