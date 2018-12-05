Среда
05 декабря
USD 66.45
EUR 75.66
Горячие новости

ДТП с участием пяти машин произошло в Петербурге

5 Декабря 2018 в 01:02
ДТП с участием пяти машин произошло в Петербурге

Массовая авария произошла в южной части Санкт-Петербурга: на Невском путепроводе произошло столкновение пять транспортных средств. В результате ДТП водитель «Nissan» доставлен в больницу в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что санкции за управление автомобилем зимой без зимних покрышек на данный момент не существует, заявили в ГИБДД России.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что за отсутствие зимней резины должны быть введены санкции, однако они должны быть гибкими.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.