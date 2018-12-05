ДТП с участием пяти машин произошло в Петербурге

Массовая авария произошла в южной части Санкт-Петербурга: на Невском путепроводе произошло столкновение пять транспортных средств. В результате ДТП водитель «Nissan» доставлен в больницу в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что санкции за управление автомобилем зимой без зимних покрышек на данный момент не существует, заявили в ГИБДД России.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что за отсутствие зимней резины должны быть введены санкции, однако они должны быть гибкими.