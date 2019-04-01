Прекращено действие Договора о дружбе между Россией и Украиной

Действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной завершилось сегодня, 1 апреля, пишет РЕН ТВ.

Документ считался основополагающим в отношениях двух стран. Однако, по мнению экспертов, завершение его функционирования не должно сказаться на политической ситуации и никаких критических последствий такого исхода не предвидится.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был заключен 31 мая 1997 года. Он вступил в силу в апреле 1999 года. Действие документа ограничивалось сроком в 10 лет. В случае отсутствия возражений сторон, договор автоматически продлевался еще на десятилетие.

В декабре прошлого года действующий президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал НСН, почему президент Украины назвал Владимира Путина своим главным оппонентом на предстоящих выборах.