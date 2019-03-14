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Друг Началовой рассказал подробности ее госпитализации

14 Марта 2019 в 19:11
Друг Началовой рассказал подробности ее госпитализации

38-летняя певица Юля Началова до сих пор находится в реанимации одной из столичных клиник. По словам близких, сейчас артистка по-прежнему в коме, но ее состояние потихоньку стабилизируется. 

Ранее сообщалось, что певицу с обострением подагры и с повышенным сахаром доставили в больницу. Там артистке стало настолько плохо, что ее пришлось ввести в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Близкий друг Юлии рассказал о сегодняшнем состоянии певицы. «Все началось с того, что на телепроекте "Один в один" Юля натерла ногу. Но рана не спешила заживать, хотя Юля регулярно обрабатывала, заливала ее лидокаином. Обычная ранка с каждым днем превращалась в нехорошую болячку. А перед госпитализацией и вовсе была похожа на дырочку. Юля думала, что рана не спешит затягиваться, поскольку у нее диабет. При этом заболевании регенерация тканей слабая. Ну а потом в клинике началось резкое ухудшение. Резкий скачок сахара, как следствие медикаментозная кома. Сейчас ей стало чуть лучше. Врачам удалось нормализовать сахар. Но Юля пока еще в коме. И все же врачи говорят, что по всем показателям Юля мелкими шажками идет к выздоровлению», - цитирует друга Началовой сайт KP.Ru.

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