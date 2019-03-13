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Началову ввели в искусственную кому

13 Марта 2019 в 14:08
Началову ввели в искусственную кому

Певица Юлия Началова находится в Московской больнице в тяжелом состоянии. Врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила менеджер музыканта Анна Исаева.

Сообщается, что певица была введена в искусственную кому. Тяжелое состояние звезды возникло из-за приступа сахарного диабета, которое наступает вследствие дефицита инсулина в организме больного. Помимо этого, у певицы обострилась подагра.

О том, что Началова попала в реанимацию, стало известно 11 марта. В ночь на 13 марта певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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