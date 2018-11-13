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Дорожникам разрешили класть асфальт в снег и дождь

13 Ноября 2018 в 17:24
Дорожникам разрешили класть асфальт в снег и дождь

В России асфальтоукладчикам официально позволили обновлять дорожное покрытие при неблагоприятных погодных условиях, если они будут соблюдать технологии, СНиПы и ГОСТы. Новую методику укладки прописал Росавтодор, пишут «Известия». В ней, в частности говорится о том, что класть допустимо при температуре до -10 градусов и даже при незначительных осадках, отмечает RT. Перед асфальтоукладочными работами лишь необходимо расчистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи и просушить её с помощью терморазогревателя, передает Ura.ru.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН назвал недостаток принудительного списания штрафов ПДД.

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