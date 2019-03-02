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Дополнительная вакцинация от кори начнется в России 1 апреля

2 Марта 2019 в 17:43
Дополнительная вакцинация от кори начнется в России 1 апреля

Роспотребнадзор сообщил о том, что в России с 1 апреля начнет дополнительную вакцинацию от кори.

Подготовительные мероприятия пройдут в регионах до 22 марта. Предусмотрена просветительская работа с населением, которое отказывается от профилактических прививок.

Роспотребнадзор 4 марта откроет горячую линию по профилактике инфекции для предотвращения эпидемии.

Ранее сообщалось о том, что сразу в нескольких регионах зафиксированы вспышки кори.

В беседе с НСН адвокат Людмила Айвар назвала готовящуюся инициативу петербургских властей о принудительной вакцинации против кори противозаконной.

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