Дополнительная вакцинация от кори начнется в России 1 апреля

Роспотребнадзор сообщил о том, что в России с 1 апреля начнет дополнительную вакцинацию от кори.

Подготовительные мероприятия пройдут в регионах до 22 марта. Предусмотрена просветительская работа с населением, которое отказывается от профилактических прививок.

Роспотребнадзор 4 марта откроет горячую линию по профилактике инфекции для предотвращения эпидемии.

Ранее сообщалось о том, что сразу в нескольких регионах зафиксированы вспышки кори.

В беседе с НСН адвокат Людмила Айвар назвала готовящуюся инициативу петербургских властей о принудительной вакцинации против кори противозаконной.

