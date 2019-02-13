Чиновничье умопомрачение от кори

В Санкт-Петербурге решили ввести принудительную вакцинацию от кори. Адвокаты называют эту инициативу противозаконной.

Умопомрачительное осложнение от кори в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга. В северной столице готовится план, извините за выражение, но это цитата, «подчищающей иммунизации». Будут пересмотрены медицинские отводы от прививок. Отказы от прививок, аргументированные простым нежеланием их делать, приниматься не будут, - заявила заместитель председателя этого комитета Яна Кабушка, слова которой приводит «Интерфакс».

При этом, как заверяет руководитель Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова, «никакой эпидемии кори в Петербурге нет». Все зафиксированные случаи заболевания корью в Петербурге - привозные. «Корь привозят из отпусков, из Европы. Кори много на Украине и в Грузии. В этом году единственный очаг кори в Петербурге обнаружен во Фрунзенском районе: восемь заболевших. Источник - молодой человек, вернувшийся из Китая», - сообщила представитель Роспотребнадзора. Вместе с тем, она призвала горожан не противиться вакцинации от кори, подчеркивая, что заболевание протекает тяжело и может иметь серьезные последствия. «Мы столкнулись с нежеланием проводить прививки по эпидемическим показаниям, нежеланием открывать двери медикам. Даже имея заболевшего ребенка в семье, родители отказывались прививаться», - посетовала руководитель питерского потребнадзора.

В своем незнании законов питерские чиновники от здравоохранения перепутали прививки с ОСАГО. Такой вывод следует из интервью. Она перечислила законодательные акты, которые нарушает озвученная в Питере инициатива.

«Я считаю, что это неправомерно, потому что у нас, помимо законодательства субъекта федерации. А именно Ленинградской области и города Санкт-Петербурга, есть и федеральное законодательство. Закон об охране здоровья граждан РФ. Они фактически нарушают Конституцию РФ и законодательство о здравоохранении РФ. У нас есть обязательное медицинское страхование, обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев, но у нас нет обязательности прививания своих детей. На усмотрение родителей. И поэтому родитель отвечает за своего ребенка и родитель вправе решить, он доверяет нашей медицине или не доверяет, хочет он прививку или не хочет».

Подчеркнем: речь не о том, нужно делать прививки или нет, польза от них или вред – это дискуссия не на один час, если вообще не бесконечная. Речь – о принуждении к прививкам, на которое готовы пойти в комитете по здравоохранению Петербурга вопреки положениям действующего законодательства. Да еще трубят об этом на всю страну! Еще бы силовую поддержку Росгвардии затребовали для «подчищающей иммунизации»…

Всеволод Нерознак