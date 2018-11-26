Дональд Трамп пригрозил навсегда закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп пообещал навсегда закрыть границу с Мексикой и призвал соседнюю страну отправить на родину мигрантов из других государств. Глава Белого дома уверил, что многие из них - хладнокровные преступники.

Напомним, около полутысячи беженцев из стран Центральной Америки в субботу попытались незаконно пересечь границу с США в районе города Тихуана.

Американские власти в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Чуть позже таможенно-пограничная служба США сообщила о временном закрытии контрольно-пропускного пункта близ города Сан-Диего в Калифорнии.