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Дональд Трамп пригрозил навсегда закрыть границу с Мексикой

26 Ноября 2018 в 19:04
Дональд Трамп пригрозил навсегда закрыть границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп пообещал навсегда закрыть границу с Мексикой и призвал соседнюю страну отправить на родину мигрантов из других государств. Глава Белого дома уверил, что многие из них - хладнокровные преступники.

Напомним, около полутысячи беженцев из стран Центральной Америки в субботу попытались незаконно пересечь границу с США в районе города Тихуана.

Американские власти в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Чуть позже таможенно-пограничная служба США сообщила о временном закрытии контрольно-пропускного пункта близ города Сан-Диего в Калифорнии.

Ранее в эфире НСН эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал, почему из-за ситуации с мигрантами некоторые оппоненты называют Трампа «добрым политиком».

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