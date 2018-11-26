Дональд Трамп пригрозил навсегда закрыть границу с Мексикой

Напомним, около полутысячи беженцев из стран Центральной Америки в субботу попытались незаконно пересечь границу с США в районе города Тихуана.
Американские власти в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули.
Чуть позже таможенно-пограничная служба США сообщила о временном закрытии контрольно-пропускного пункта близ города Сан-Диего в Калифорнии.
Ранее в эфире НСН эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал, почему из-за ситуации с мигрантами некоторые оппоненты называют Трампа «добрым политиком».