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Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 раз

1 Апреля 2019 в 08:31
Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 раз

Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко за последний год увеличились практически в сто раз, пишет Газета.ру. в 2018 году государственный лидер обогатился на 57 млн долларов (1,5 млрд гривен).

Как сообщает ТАСС, по данным Единого государственного реестра деклараций Украины Порошенко в качестве заработной платы за этот период он получил лишь 336 тысяч гривен. Помимо этого, президент Украины получил еще 1,54 миллиарда гривен. В этот список вошли дивиденды инвестиционного банка "Ротшильд" и фонда "Прайм эссетс капитал", а также возврата Министерством финансов стоимости облигаций внутреннего госзайма и инвестиционной прибыли по их погашению, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что по сравнению с 2017 годом доход президента Украины Петра Порошенко увеличился примерно на 1,55 миллиарда гривен.

Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН предсказал дальнейшую судьбу Порошенко.

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