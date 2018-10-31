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Додон видит молдавскую церковь как часть РПЦ

31 Октября 2018 в 18:16
Додон видит молдавскую церковь как часть РПЦ

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом заявил, что молдавская церковь останется составной частью Русской православной церкви, сообщает RT.

Президент Молдавии выразил надежду, что патриарх Кирилл посетит Молдавию с пастырским визитом в ближайшее время. В ходе встречи патриарх вручил Додону орден Преподобного Сергия Радонежского второй степени.

Ранее в эфире НСН митрополит Московский и всея Руси РПСЦ Корнилий поднял исторический аспект в разногласиях между Русской православной церковью и Константинопольской.

«Существует политическая подоплёка всех этих событий, связанных с деятельностью Константинопольского Патриархата на территории Украины. Церковные и политико-государственные процессы, всё-таки, по моему мнению, не должны быть смешаны, тем более, когда некоторые политики используют церковь в качестве инструмента сеяния вражды между братскими русским и украинским народами», — отметил митрополит старообрядцев. 

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