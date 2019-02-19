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Додон предупредил об опасности дестабилизации ситуации в Молдавии

19 Февраля 2019 в 21:28
Додон предупредил об опасности дестабилизации ситуации в Молдавии

Игорь Додон предупредил об опасности дестабилизации ситуации в стране на этой неделе. В ходе прямой линии на сайте «Одноклассники» он призвал своих сторонников быть готовыми массово выйти на акцию протеста.

«В четверг они созывают заседание парламента. Зачем они это делают? Если пойдут на снятие одной политической силы или двух, то у нас нет вариантов», - сказал Додон.

24 февраля в Молдавии пройдут парламентские выборы. Согласно опросам, наибольшие шансы пройти в парламент имеет поддерживающая президента оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова, передает ТАСС.

Президент Молдавии Игорь Додон отказался отзывать из России посла страны Андрея Негуцу. Напомним, одной из причин отзыва Негуцы называют его недостаток усилий к воспрепятствованию открытия представительства Приднестровья в Москве. Молдавские политики назвали событие беспрецедентным шагом, «который окажет влияние на процесс реинтеграции страны».

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью НСН отметил, что президент Молдавии Игорь Додон не мог отозвать посла страны из России. По мнению эксперта, влияния Демократической партии Молдовы оказывает большое влияние на международные отношения страны, ставя ее президента в неловкие ситуации.


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