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Дочь первого президента Узбекистана поместили в колонию

6 Марта 2019 в 10:11
Дочь первого президента Узбекистана поместили в колонию

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару переведена в колонию общего режима. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры страны. Отмечается, что было решено поместить ее в колонию из-за «злостных нарушений» условий отбывания наказания.

Суд в 2017 году приговорил Каримову к 10 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и другие преступления, позднее наказание заменили на ограничение свободы на пять лет с отбыванием по месту жительства её дочери Иман в Ташкенте, передает RT

Дочери бывшего президента запретили выходить из дома, пользоваться интернетом и телефоном. Однако осужденная не раз нарушала условия отбывания наказания, пишут «Дни.ру».

Дело по уклонению от уплаты налогов было заведено при жизни её отца Ислама Каримова — в октябре 2013 года. Однако тогда ему ход не дали, пишет «Свободная пресса».

Ранее завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в эфире НСН связал перевод Гульнары Каримовой в колонию с борьбой с наследием ее отца.

 

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