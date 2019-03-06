Дочь первого президента Узбекистана поместили в колонию

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару переведена в колонию общего режима. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры страны. Отмечается, что было решено поместить ее в колонию из-за «злостных нарушений» условий отбывания наказания.

Суд в 2017 году приговорил Каримову к 10 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и другие преступления, позднее наказание заменили на ограничение свободы на пять лет с отбыванием по месту жительства её дочери Иман в Ташкенте, передает RT.

Дочери бывшего президента запретили выходить из дома, пользоваться интернетом и телефоном. Однако осужденная не раз нарушала условия отбывания наказания, пишут «Дни.ру».

Дело по уклонению от уплаты налогов было заведено при жизни её отца Ислама Каримова — в октябре 2013 года. Однако тогда ему ход не дали, пишет «Свободная пресса».

Ранее завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в эфире НСН связал перевод Гульнары Каримовой в колонию с борьбой с наследием ее отца.



