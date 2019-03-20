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Дочь Нурсултана Назарбаева возглавила сенат Казахстана

20 Марта 2019 в 11:57
Дочь Нурсултана Назарбаева возглавила сенат Казахстана

Старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига стала спикером сената Казахстана, передает ТАСС.

Дарига Назарбаева с 2016 года была депутатом сената республики. До этого она побывала депутатом нижней палаты, занимала пост вице-спикера мажилиса, была заместителем премьер-министра Казахстана.

19 марта Нурсултан Назарбаев объявил о своем уходе с поста президента страны. Сегодня после принятия присяги в должность президента вступил

Касым-Жомарт Токаев, занимавший пост спикера сената с 2013 года. Он также предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН призвал не обольщаться уровнем сотрудничества Казахстана и России. Он отметил, что республика делает все возможное, чтобы абстрагироваться от России и выглядеть независимо.

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