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Дочь Майкла Джексона госпитализирована после выхода фильма «Покидая Неверленд»

17 Марта 2019 в 12:30
Дочь Майкла Джексона госпитализирована после выхода фильма «Покидая Неверленд»

Дочь Майкла Джексона 20-летняя Пэрис была госпитализирована в США после попытки самоубийства. Об этом сообщает РБК ссылаясь на данные, которые опубликовали таблоиды TMZ и The Blast.

По данным СМИ, это произошло утром в субботу. Предполагается, что попытка суицида напрямую связана с документальным фильмом «Покидая Неверленд», который недавно был показан в США и Британии. Пэрис потребовалась помощь врачей и наблюдение в специальной палате. Медики сообщили, что дочь знаменитого музыканта потеряла много крови, но была спасена. Сообщается, что сейчас девушка находится дома.

По информации источника журнала People, после «несчастного случая, Джексон потребовалось «лечение». В настоящий момент она «в порядке» и находится дома. При этом источник не стал уточнять, какого рода «несчастный случай» с ней произошел, уточняет Газета.ру.

Скандальный документальный фильм «Покидая Неверленд» был выпущен компанией HBO в начале марта этого года. Героями картины стали двое мужчин, которые обвинили Майкла Джексона в сексуальных домогательствах. По словам героев документальной ленты преступления были совершены много лет назад, на ранчо знаменитого музыканта. По словам пострадавших, им тогда было 7 и 11 лет.

Ранее НСН сообщало о конфликте, который разгорелся между известной рок-исполнительницей Земфирой и продюсером Михаилом Козыревым на почве выхода документального фильма о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд".

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