Земфира в Facebook назвала Козырева прихвостнем и лжецом

Певица Земфира назвала российского критика и продюсера Михаила Козырева лжецом. Такое заявление она сделала на своей личной странице в Facebook. Поводом для публикации стал просмотр Земфирой фильма «Покидая Неверленд».

Скандальная кинолента, о двух мальчиках, которых, мог, предположительно, совратить Майкл Джексон произвела сильное впечатление на рок-исполнительницу. Земфира сообщила, что подавлена и расстроена просмотром этого фильма и сообщила, что своим постом хочет «пнуть по голове неуемных и чрезмерно болтливых “деятелей” от музыки, людей, которые не имеют к ней никакого отношения, но всегда стараются влезть и вякнуть».

Земфира заявила, что один из таких людей, о которых она говорит, является Михаил Козырев:

«Человек, оболгавший меня 15 лет назад, продолжающий лгать по сей день. Как может этот человек судить о других? Как может лжец давать публичную оценку кому бы ни было? Чему бы ни было? А еще и вещать от имени большинства, используя местоимение “мы”?», - пишет рок-певица.

Кроме того, певица добавила:

«Я не сказала, что не верю этому фильму . Я говорю «нет» козыревым, паразитирующим на этой ситуации, прихвостням, ходящим по радиостанциям, и абсолютно аморальным людям», - пояснила Земфира.

Ранее Михаил Козырев выпустил передачу на «Дожде», где обсуждал «Покидая «Неверленд» с детским психологом, а за несколько дней до этого анонсировал эфир на своей странице в Facebook. В публикации радиоведущий заявил, что еще с 1992 года не сомневался, Майкл Джексон - педофил. Козырев заявил:

«Да, я бы убрал Майкла Джексона из эфира своей радиостанции сегодня. И постараюсь исключить его из пространства своего дома и плееров своих детей», - написал радиоведущий.

Документальный фильм «Покидая Неверленд» рассказывает истории жизни 10-летнего Джеймса Сейфчака и 7-летнего Уэйда Робсона, которые случились с ними в то время, когда они были друзьями Майкла Джексона. Фильм, построенный на шокирующих интервью с Сейфчаком и Робсоном , а также их матерями, женами и близкими рассказывает историю личных взаимоотношений мальчиков с известным музыкантом и подтверждает теорию о его причастности к педофилии.