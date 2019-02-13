Дочь Кати Лель задумалась о своём внеземном происхождении

Певица рассказала в пресс-центре НСН, какие сомнения возникли у ее дочери после истории с похищением инопланетянами.

Дочь певицы Кати Лель начала сомневаться в своём земном происхождении после того, как узнала, что её мать в прошлом неоднократно имела контакты с внеземным разумом. Об этом артистка рассказала в эфире НСН, где поведала о своём необычном опыте встречи с, как она считает, внеземными посланниками.

«Мне моя дочь заявила: «может быть, я дочь инопланетянина?». Но я сдаю кровь постоянно, ничего необычного у меня не находили. Несколько лет назад я делала анализ ДНК, думаю, что он показал бы аномалию. Однажды я участвовала в телевизионном проекте, в котором звезды шоу-бизнеса, кино и телевидения соревновались в прыжках в воду с трамплина. На одном из заданий я очень сильно ударилась о воду, после чего пришлось сделать рентген, чтобы удостовериться в отсутствие серьёзных повреждений. Неожиданно, выяснилось, что у меня отсутствует носовая перегородка. Это очень удивило врача, а меня заставило поверить в продолжение чудес после контакта с внеземным разумом», - поведала Катя Лель.

Ранее певица в эфире НСН рассказала подробности своего первого контакта с внеземным разумом.