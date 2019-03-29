Дмитрий Медведев: Американские санкции наложены на Россию навсегда

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву в ходе прямой линии с пользователями «ВКонтакте» задали вопрос о том, когда США отменят антироссийские санкции.
«Никогда они не отменят», — ответил Медведев.
По его словам, американским санкциям уже более ста лет. Промежутков без санкций не было, уточнил премьер – министр.
Ранее экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов предсказал постепенную отмену санкций ЕС в отношении России, говоря о снятии запрета на поставки в Россию крупного рогатого скота.
«Скорее всего, это определенный тест. Возможно, с помощью такого рода контрсанкций тестируется политическая реакция Евросоюза. В зависимости от того, как отреагирует ЕС, это может стать первыми шагами в сторону снятия санкций. На это, как я думаю, потребуется минимум квартал. Дело в том, что для ЕС характерна довольно большая бюрократия, поэтому ждать какой-то быстрой реакции от Евросоюза нет оснований. Тем не менее, это определенный шаг навстречу, не исключено, что он будет иметь продолжение», - заявил он.
«Никогда они не отменят», — ответил Медведев.
По его словам, американским санкциям уже более ста лет. Промежутков без санкций не было, уточнил премьер – министр.
Ранее экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов предсказал постепенную отмену санкций ЕС в отношении России, говоря о снятии запрета на поставки в Россию крупного рогатого скота.
«Скорее всего, это определенный тест. Возможно, с помощью такого рода контрсанкций тестируется политическая реакция Евросоюза. В зависимости от того, как отреагирует ЕС, это может стать первыми шагами в сторону снятия санкций. На это, как я думаю, потребуется минимум квартал. Дело в том, что для ЕС характерна довольно большая бюрократия, поэтому ждать какой-то быстрой реакции от Евросоюза нет оснований. Тем не менее, это определенный шаг навстречу, не исключено, что он будет иметь продолжение», - заявил он.