Пятница
29 марта
USD 64.8
EUR 72.89
Горячие новости

Дмитрий Медведев: Американские санкции наложены на Россию навсегда

29 Марта 2019 в 17:07
Дмитрий Медведев: Американские санкции наложены на Россию навсегда

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву в ходе прямой линии с пользователями «ВКонтакте» задали вопрос о том, когда США отменят антироссийские санкции.

«Никогда они не отменят», — ответил Медведев.

По его словам, американским санкциям уже более ста лет. Промежутков без санкций не было, уточнил премьер – министр.

Ранее экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов предсказал постепенную отмену санкций ЕС в отношении России, говоря о снятии запрета на поставки в Россию крупного рогатого скота.

«Скорее всего, это определенный тест. Возможно, с помощью такого рода контрсанкций тестируется политическая реакция Евросоюза. В зависимости от того, как отреагирует ЕС, это может стать первыми шагами в сторону снятия санкций. На это, как я думаю, потребуется минимум квартал. Дело в том, что для ЕС характерна довольно большая бюрократия, поэтому ждать какой-то быстрой реакции от Евросоюза нет оснований. Тем не менее, это определенный шаг навстречу, не исключено, что он будет иметь продолжение», - заявил он.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.