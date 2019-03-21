Экономист предсказал постепенную отмену санкций ЕС

Советник по макроэкономике прокомментировал НСН снятие запрета на поставки в Россию крупного рогатого скота.

Снят запрет на поставки в Россию крупного и мелкого рогатого скота из стран ЕС, который был введен в 2013 году со ссылкой на Россельхознадзор. Также отменен запрет на поставку свиней, но их ввоз остается под запретом из-за продовольственного эмбарго. Ведомство отметило, что поставки скота возможны, если за отгрузками будет следить российский государственный ветеринарный врач. Также ввоз должен осуществляться только через специальные контрольно-пропускные пункты.

Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в эфире НСН предположил, что этот шаг может стать первым на пути к снятию санкций.

«Скорее всего, это определенный тест. Возможно, с помощью такого рода контрсанкций тестируется политическая реакция Евросоюза. В зависимости от того, как отреагирует ЕС, это может стать первыми шагами в сторону снятия санкций. На это, как я думаю, потребуется минимум квартал. Дело в том, что для ЕС характерна довольно большая бюрократия, поэтому ждать какой-то быстрой реакции от Евросоюза нет оснований. Тем не менее, это определенный шаг навстречу, не исключено, что он будет иметь продолжение», - заявил он.

В России действует продовольственное эмбарго с 2014 года, из-за которого под запретом оказался целый ряд продуктов с Запада. Оно задумывалось как ответ на санкции в отношении российских компаний, чиновников и бизнесменов из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. В 2016 году Владимир Путин, выступая на форуме «Общероссийского народного фронта», пообещал «тянуть как можно дольше» с отменой контрсанкций. И Минсельхоз, и те отечественные сельхозпроизводители, которые выиграли от резкого снижения конкуренции, активно поддерживают такие заявления.