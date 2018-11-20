Для участия в выборах Кожемяко собрал подписи депутатов почти всех партий

Самовыдвиженец, врио главы Приморья Олег Кожемяко зарегистрирован кандидатом на выборы губернатора края. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на региональный избирком. Стало известно, что он собрал подписи муниципальных депутатов от большинства партий.

Как отмечает RT, накануне было принято решение о регистрации Игоря Степаненко, выдвинутого региональным отделением партии «Патриоты России». А в минувшее воскресенье кандидатом на выборы губернатора Приморья зарегистрирована Роза Чемерис, выдвинутая партией «За женщин России».

Между тем, коммунистическая партия России не будет участвовать в назначенных на 16 декабря губернаторских выборах в Приморье. Решение было принято на партийной конференции Приморского отделения коммунистов. Это подтвердил и баллотировавшийся ранее на пост губернатора региона Андрей Ищенко. Он поддержал решение ЦК парии и не намерен идти на новый тур в качестве самовыдвиженца.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире НСН назвал отказ коммунистов от выборов в Приморье «хитрым ходом».

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря. В начале октября региональный парламент принял закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора, подчёркивает Ura.ru.