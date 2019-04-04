Директор Норкина назвал причину его недомогания

Телеведущий Андрей Норкин взял больничный из-за переутомления, большой нагрузки и нервов, сейчас он идет на поправку, заявил концертный директор журналиста Вячеслав Калашников.​ По его словам, на эмоциональный срыв ведущего повлияло «общение с определенными индивидуумами».

Ранее сообщалось, что ведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира после ожесточенного спора с гостем о ситуации на Украине, уточняет RT. Позднее Юлия Норкина, супруга телеведущего, прокомментировала в беседе с ФАН информацию об инциденте. По её словам, в настоящее время Норкин находится под наблюдением врачей.