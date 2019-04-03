Норкин уходом из эфира заинтриговал зрителей

Ведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.

Журналист подискутировал с гостем передачи Сергеем Лоико о ситуации на Украине, а затем после одного из рекламных блоков в кадре появился новый ведущий Александр Гурнов, передает РИА «Новости».

Сам Норкин пока никак не прокомментировал ситуацию.

50-летний Андрей Норкин — российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации, финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ» (2003, 2005 и 2007), победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.

