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Дипломатов ЕС предупредили о скоплении иностранных шпионов в Брюсселе

9 Февраля 2019 в 13:30
Дипломатов ЕС предупредили о скоплении иностранных шпионов в Брюсселе

Европейских дипломатов, работающих в бельгийской столице, известили о наличии большого числа китайских и российских шпионов.

По данным структуры внутренней безопасности Европейской службы внешних связей, в Брюсселе насчитывается около 200 российских и порядка 250 китайских шпионов.

Представителям дипведомств европейских государств рекомендовано с осторожностью посещать определённые заведения в Европейском квартале города. В число таких общественных мест относятся кафе и стейк-хаус недалеко от штаб-квартиры Еврокомиссии.

Ранее полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в беседе с НСН заявил, что в КГБ не было правила расправляться со шпионами-перебежчиками.

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