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Путин наградил лучшего добровольца России

5 Декабря 2018 в 15:31
Путин наградил лучшего добровольца России

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил победителя в главной номинации конкурса «Доброволец России». Торжественная церемония вручения ежегодной премии состоялась сегодня, в Национальный день волонтёра, в Москве, на сцене Ледового дворца в Парке Легенд.

Как подчеркнул глава государства, волонтёры совершают важные дела не только для себя и для тех, кому непосредственно оказывают помощь, но и для российского общества в целом. По словам Путина, деятельность добровольцев вселяет уверенность в россиян, что повышает устойчивость к внутренним и внешним вызовам.

Добровольцем 2018 года объявлен Антон Коротченко из Смоленской области, отмечает RT. Он принимает участие в проекте «Здоровое село». Вместе с единомышленниками за полтора года он совершил 30 выездов в малые города и сёла нескольких соседних областей. Добровольцы вместе с врачами проконсультировали свыше 6,5 тысяч человек. Ещё почти 3 тысячи жителей прошли осмотры у профильных специалистов.

Награды победителям в других номинациях вручили общественные деятели, журналисты, актёры, музыканты и спортсмены. Лауреаты получили гранты в размере до 1 миллиона рублей на развитие своих проектов. В 2018 году на конкурс было подано около 16 тысяч заявок – в 10 раз больше, чем годом ранее. Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что в 2019 году грантовый фонд конкурса будет увеличен в 3 раза.

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