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Дети учителей могут получить льготы при зачислении в школу

20 Марта 2019 в 13:26
Дети учителей могут получить льготы при зачислении в школу

Дети школьных учителей могут получить право на прием без очереди в первый класс учреждений, где работают их родители. Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента депутатами Госдумы от ЛДПР, сообщаетАГН «Москва».

Сообщается, что дети педагогов смогут быть приняты в общеобразовательные учреждения, где работают их родители, без очереди. Законопроект распространяется, в том числе, на приемных детей, а также падчериц и пасынков.

Кроме того, младшие дети в семьях с тремя и более детьми получат первоочередное право быть зачисленным в начальную школу учреждений, где обучаются их старшие братья и сестры.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал НСН, чем самовыражение российских школьников мешает процессу обучения.


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