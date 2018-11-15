Дети смогут сесть на аэроэкспрессы за 1 рубль

Дети в возрасте до 14 лет получат возможность проезда в аэроэкспрессах за 1 рубль. Эта акция будет действовать с 1 декабря 2018 года по 15 января 2019. Как сообщила глава компании Алина Бисембаева, для этого специально были выбраны предпраздничные дни, когда у школьников начинаются новогодние каникулы.

Чтобы получить льготный билет требуется показать документ, подтверждающий возраст ребенка, сотрудникам компании в терминалах «Аэроэкспресс» в аэропортах и на вокзалах, передает ТАСС.

Дети до пяти лет имеют право на бесплатный проезд в «Аэроэкспрессе» круглогодично.