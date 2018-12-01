Дети могут ездить на аэроэкспрессах за рубль

Дети в возрасте до 14 лет могут по 15 января 2019 года ездить на поездах компании «Аэроэкспресс» за 1 рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий возраст ребенка, сотрудникам компании в терминалах «Аэроэкспресса» в аэропортах и на вокзалах.

Для детей до пяти лет проезд в стандартном классе «Аэроэкспресс» всегда является бесплатным при условии предъявления документа, удостоверяющего возраст ребенка, передает Агентство «Москва».

Ранее депутат Государственной Думы Александр Старовойтов заявил в эфире НСН, что считает вполне рациональной идею повысить стоимость проезда в общественном транспорте в часы пик.

