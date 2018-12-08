Десантники Порошенко носят шевроны с эмблемой дивизии СС

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей страничке в Facebook фото с десантниками. На рукаве одного из участников «патриотичного фото» нашит шеврон с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова».

На череп со скрещенными костями обратили внимание и подписчики украинского лидера. Один из пользователей предложил «петрушке на шапку этот шеврон пришить вместо трезуба».

«Фaшики со своим фюрером...», - написал еще один пользователь.

А третий иронично заметил, что украинская армия действительно является самой мильной в мире, потому что «с Гитлером она дошла до Москвы, а со Сталиным – до Берлина», пишут «Известия».

Накануне в рамках прошедшей в НСН пресс-конференции сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди сравнила Петра Порошенко с «подбитым шоколадным зайцем». Она заявила, что Украина должна «переболеть своей ветрянкой», а после этого «мы попьем чая на Крещатике».