Депутаты от КПРФ предлагают существенно повысить МРОТ

Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о повышении с января 2019 года минимального размера оплаты труда до 25 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Государственной Думы, передает Агентство «Москва».

Авторы законопроекта подчеркнули, что необходимость повышения размеров пенсий по старости до 25 тысяч рублей отмечала в своих выступлениях и заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Кроме того, депутаты предложили с 1 января 2019 года восстановить и сохранить действие федерального закона о продлении действующего уровня потребительской корзины до 31 декабря 2020 года (включая норму о пересмотре каждые пять лет потребительской корзины в целом по России и в регионах).

Как ранее сообщала НСН, заработные платы в России растут беспрецедентными темпами. С таким заявлением выступил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. По его словам, происходит рост как реальных, так и номинальных доходов. Повышение зарплат в 2018 году составило 11%, отметил глава Минтруда. По его мнению, это во многом объясняется выполнением майских указов президента и уравниванием МРОТ и прожиточного минимума. В утверждении о росте зарплат россиян кроется немалая доля лукавства, заметил в эфире НСН директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. За неосторожные слова министра следовало бы наказать, пока они не привели к обострению настроений в обществе, добавил экономист. Добавим, что вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова в свою очередь предупредила о снижении роста реальных зарплат в 2019 году. По её словам, ожидается замедление этого процесса до 1,4%. Причиной тому послужит эффект высокой «базы» — то есть, бурный рост доходов в 2018 году.