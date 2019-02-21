Депутат заявил, что большинство продуктов в магазинах ядовитые

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россиян нельзя винить в том, что они толстые. Так он прокомментировал инициативу о штрафах за широкую талию. По словам парламентария, российские граждане не виноваты, в том что талия у них больше 90 сантиметров.

«Они приходят в магазин и покупают то, что продается в магазине. В магазине продаются опасные для здоровья продукты…Пора признать, что большинство продуктов в наших магазинах ядовитые, что они приводят к вырождению страны, к заболеваниям, и употребление их в пищу напрямую связано с этим заболеваниями, опасными для жизни», - заявил Милонов Агентству городских новостей «Москва».

Депутат считает, что именно вопросом опасной еды, а не штрафами должны заниматься Минпромторг и Минздрав, передает «ФедералПресс».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила применить в России практику Японии, где граждан с талией более 90 сантиметров отправляют к диетологу, а работодателю выписывают большие штрафы за «неформатных» сотрудников. Позднее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в министерстве готовы рассмотреть такую инициативу, пишет «Русская планета».

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала в эфире НСН, что большинство россиян не могут себе позволить правильное питание, которое помогло бы избежать проблем с лишним весом.

