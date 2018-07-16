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Депутат: Запрет на продажу алкоголя в жилых домах поможет демографии

16 Июля 2018 в 12:46
Депутат: Запрет на продажу алкоголя в жилых домах поможет демографии

Запрет на реализацию алкогольной продукции в спальных районах и жилых домах поможет бороться с очередной волной демографического кризиса страны. Об этом в ходе пресс-конференции НСН заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья, Член Центрального штаба ОНФ, заслуженный врач РФ Николай Говорин.

Он заметил, что с 2016 года в России снижается рождаемость и наблюдается повышенная смертность.

«В 2017 году родилось на 203 тысячи детей меньше, чем в 2015 году. За четыре месяца 2018 года показатель уже составил 123 тысячи», — рассказал депутат в пресс-центре НСН.

Однако низкая рождаемость не так провоцирует демографический кризис, как «сверхсмертность» россиян, заметил депутат. По его словам, каждый год порядка полумиллиона россиян уносит пьянство, и особо серьезной проблемой является повышенная смертность среди мужчин трудоспособного возраста.

«По такому показателю, как смертность от внешних причин, а это всегда густо замешано на пьянстве, смертность мужчин в пять раз выше, чем смертность у женщин. Особенно на селе», — сказал Говорин.

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Он также отметил, что 4 миллиона россиян мужского пола вступают в фертильный возраст уже бесплодными, во многом из-за потребления алкоголя.

Для борьбы с такой тенденцией необходим комплекс мер, подчеркнул Говорин, и в том числе снижение спроса на алкогольную продукцию и воспитание здорового образа жизни. По его словам, необходимо «спасти и сохранить» российскую молодежь ради будущего страны.

Напомним, согласно статистике Минздрава, за последние 12 лет заболеваемость алкоголизмом в России снизилась в два раза благодаря ограничительным мерам и пропаганде здорового образа жизни.
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